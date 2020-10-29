Вакцинация — важный элемент эпидемиологической борьбы с гриппом. И специалисты советуют ежегодно делать прививку всем здоровым гражданам. Однако в 2020 году к сезонным заболеваниям добавился коронавирус. Поэтому надо серьезно отнестись к этому вопросу.

Можно ли делать прививку от гриппа людям, которые переболели коронавирусом, и когда это лучше делать, Фактам ICTV рассказал президент Украинского медицинского клуба, Заслуженный работник здравоохранения Украины, практикующий врач Иван Сорока.

— После заболевания коронавирусом должен пройти минимум месяц, чтобы организм восстановился. Если человек болел в легкой форме, этого периода достаточно. В других ситуациях надо обратиться за консультацией к врачу, чтобы не было системных заболеваний или осложнений. Часто после коронавируса возникают проблемы со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, выделительной систем, — говорит Иван Сорока.

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Однако не стоит пренебрегать визитом к врачу перед прививкой и людям, которые не болели Covid-19. У них заболевание могло протекать бессимптомно.

— Консультация с семейным врачом, терапевтом или педиатром необходима. При осмотре можно определить, болеет и болел человек, имеет ли он хронические заболевания и есть ли противопоказания для вакцинации, — продолжает Иван Сорока.

Во время обследования врач может посоветовать сдать тест ИФА, который продемонстрирует антитела к коронавирусу, а также общий анализ крови, который покажет наличие или отсутствие воспалительного процесса в организме.

Кстати, во время пандемии коронавируса стоит внимательнее относиться к вакцинации не только от гриппа, но и от других болезней.

В общем сделать прививку от гриппа может любой человек, если у него нормальная температура, нет симптомов ОРВИ, сопутствующих сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний и противопоказаний.

Вакцинация от гриппа

В Украину завезли 665 тыс. доз вакцин против гриппа.

Об этом 27 октября сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Подробнее о вакцинации от гриппа читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник