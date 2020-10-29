Верховная Рада 5 ноября может рассмотреть проект госбюджета на 2021 год в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос и первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк.

— По моей информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. Сейчас все эти дни премьер лично проводит консультации с депутатами большинства относительно их поправок в бюджет, — написал нардеп в Telegram-канале.

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Также Ярослав Железняк отметил, что рассмотрение на профильном комитете налоговых изменений в госбюджет на 2021 год запланировано уже на 30 октября.

Проект госбюджета планировали рассматривать в первом чтении еще 20 октября. Но из-за ситуации с коронавирусом не было заседания профильного комитета и народные депутаты не ознакомились с документом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что к рассмотрению госбюджета 2021 вернутся с 3 ноября после местных выборов 2020.