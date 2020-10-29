Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов опубликовать доходы и декларации в социальных сетях. Таким образом, по мнению Гройсмана, можно ввести новую культуру власти. Она должна быть открытой для граждан.

Об этом он заявил в эфире программы Ток-шоу №1 одного из украинских телеканалов. Политик заверил, во время его работы в правительстве, он сделал максимум, чтобы власть стала открытой.

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— Коллеги, политики и чиновники — обнародуйте свои декларации на страницах в Facebook, на своих сайтах. Мы введем новую культуру. Я хочу открытости, и это правильно, — сказал политик.

Гройман заявил, что в настоящее время в государстве сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с последними событиями. Вследствие этого, он утверждает, что нужно созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины, чтобы принять законы, связанные с открытым декларированием.

КСУ обнародовал свое решение по антикоррупционной реформы

27 октября Конституционный суд Украины принял решение, которое касается ведения реестра электронных деклараций и его обнародования. Они считают неконституционным мониторинг, контроль образа жизни и проверку деклараций чиновников. Также суд пересмотрел полномочия НАПК.

Источник: Україна 24

Фото: Володимир Гройсман