Кабмин разрешил выделить деньги из Covid-фонда на патриотические сериалы

Правительство разрешило использовать бюджетные средства из Фонда для борьбы с Covid-19 на отдельные этапы производства патриотических сериалов.

В Министерстве культуры объяснили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса.

— Деньги, согласно постановлению Кабмина от 8 июля 2020 года №592, должны быть использованы до конца текущего года. Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов), — добавили в Минкульте.

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Также в Министерстве культуры отметили, что принятие этих изменений позволит в ближайшее время объявить о начале конкурсного отбора проектов.

Скандал из-за денег для онкобольных и дорог

Накануне появилась информация, что Кабмин забрал 62 млн грн у онкобольных и отдал их на дороги.

Однако позже премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что информация о том, что средства для лечения онкобольных пошли на дороги, является манипуляцией. Поскольку в 2020 году на соответствующие потребности наоборот выделили рекордное количество денег.

Источник: Минкульт