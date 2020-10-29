Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 29 октября в Киеве зафиксировали 577 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 36 027 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 726 человек, за сутки — пять украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева, за сутки — 259 человек.
Заболели:
- 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;
- 19 девочек от 1 до 17 лет;
- 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
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В больницы столицы попали 63 пациента.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 129, Днепровском — 104 и Дарницком — 75.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.