Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 29 октября в Киеве зафиксировали 577 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 36 027 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 726 человек, за сутки — пять украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева, за сутки — 259 человек.

Заболели:

314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

19 девочек от 1 до 17 лет;

19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

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В больницы столицы попали 63 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 129, Днепровском — 104 и Дарницком — 75.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: