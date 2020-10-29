Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болеет коронавирусом.
Об этом заявили в пресс-службе главы правительства.
— У премьер-министра нет Covid-19. Информация, сообщенная рядом СМИ, не является правдивой, — уточнила пресс-служба Дениса Шмыгаля.
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По их словам, глава Кабмина продолжает работать в обычном режиме.
Коронавирус у Кличко
24 октября стало известно о том, что коронавирусом заболел мэр Киева и кандидат на эту должность на местных выборах 2020 Виталий Кличко.
Через два дня он сделал повторный тест, который также подтвердил инфицирование Covid-19.
Виталий Кличко будет находиться на карантине до полного выздоровления. Подробнее о заболевании Кличко коронавирусом читайте на Фактах ICTV.
Источник: Интерфакс-Украина
Фото: Правительственный портал