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Факты / Украина

Коронавирус у Шмыгаля — пресс-служба опровергла информацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болеет коронавирусом.

Об этом заявили в пресс-службе главы правительства.

— У премьер-министра нет Covid-19. Информация, сообщенная рядом СМИ, не является правдивой, — уточнила пресс-служба Дениса Шмыгаля.

Читайте: Шмыгаль опроверг заявление о направлении средств для онкобольных на дороги

По их словам, глава Кабмина продолжает работать в обычном режиме.

Коронавирус у Кличко

24 октября стало известно о том, что коронавирусом заболел мэр Киева и кандидат на эту должность на местных выборах 2020 Виталий Кличко.

Через два дня он сделал повторный тест, который также подтвердил инфицирование Covid-19.

Виталий Кличко будет находиться на карантине до полного выздоровления. Подробнее о заболевании Кличко коронавирусом читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Правительственный портал

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