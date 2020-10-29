Конституционный суд Украины фактически заблокировал назначение победителей местных выборов, поскольку лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам.

Они необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В НАПК объяснили, что без проверки электронных деклараций ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. Это, в частности, касается и председателей областных, районных советов и их заместителей.

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— Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата, — прокомментировали решение в агентстве.

Почему НАПК закрыло электронные декларации

С 19.00 28 октября Национальное агентство по противодействию коррупции полностью закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Это сделали после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как свои, так и всех лиц, получающих зарплату с налогов Украины.

Источник: НАПК