Больницы шести областей Украины почти полностью заполнены больными Covid-19

В Украине в шести областях койко-места для больных коронавирусом заполнены более чем на 70%.

Всего в стране уже заняты 65,8% больничных коек.

Наиболее загружены больницы Житомирской области — 100%, Ровенской — 90,6%, Полтавской — 79,8%, Луганской — 79,1%, Одесской — 78,4%, Ивано-Франковской — 72,2%.

В Киеве занятые кровати в больницах составляют 67,9%.

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Кроме того, по данным Минздрава, в Украине нет ни одной области, в которой бы заполненность в больницах больными коронавирусом составляла менее 50%.

Меньше больных в медицинских учреждениях Херсонской области — 51,9%, Николаевской — 52,3%, Тернопольской — 52,8%.

Коронавірус в Україні: показники захворюваності

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировали 7 342 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 2 990 человек, а в целом — 151 632. Умерли от осложнений, вызванных Covid-19, 113 пациентов, а в целом — 6 868.

Больше всего больных в Киеве — 36 027, Харьковской области — 35 016, Львовской — 28 889, Одесской — 23 623, Черновицкой — 20 906.