Лесные пожары на Житомирщине: пострадавшие семьи получили 300 тыс. грн помощи

12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручскому районе Житомирской области, получили материальную помощь в размере 300 тыс.грн.
Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко отметил, что в этой истории уже поставили точку.
— Благодаря поддержке со стороны премьер-министра Украины и оперативного согласования всех необходимых документов Минэкономики и Минфином мы поставили точку в этой истории, — отметил Бунечко.
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В мае 2020 года в Житомирской области в результате масштабных лесных пожаров выгорели целые деревни. Наибольший вред нанесен селам Нижняя Рудня, Магдин и Личманы Овручского района.
Источник: Виталий Бунечко