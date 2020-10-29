Введение запрета на въезд украинцев в Беларусь — маловероятный сценарий.

Об этом во время брифинга 29 октября сообщил глава Министерства иностранных дела Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопрос о том, что белорусские пограничники предпринимают меры для того, чтобы не пропускать в страну жителей Украины, Литвы и Польши.

— Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и, более того, я считаю это крайне маловероятным сценарием, — отметил Дмитрий Кулеба.

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Накануне о таких действиях белорусских пограничников заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. По его словам, это связано с тем, что власти страны считают соседние страны угрозой.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Люди не были согласны с ними и вышли на протесты. Однако власть начала разгонять протестующих.

Украина и ряд демократических стран осудили такие действия властей. Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.