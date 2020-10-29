В городе Бахмут Донецкой области в седьмой раз городским головой стал Алексей Рева.

Общее количество избирателей в городе 59 тыс. 655, а проголосовали 24 тыс. 349 человек.

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— Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович – 18 734, это 77,99%, — сообщила заместитель главы Бахмутской городской ТИК Татьяна Гавжеева.

В горсовет прошло четыре партии: партия Порядок (15 мандатов), Оппозиционной платформы – За жизнь (11 мандатов), Слуга народа (9 мандатов) и Оппозиционный блок (3 мандата).

Скорее всего второго тура выборов в городе не будет.

Когда может быть второй тур

В отдельных городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэров может пройти не в ноябре, а в декабре.

Как объясняют в Центризбиркоме, это связано с возможным обжалованием результатов.