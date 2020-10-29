МВД Украины временно прекращает принимать граждан

Министерство внутренних дел Украины временно прекращает прием граждан. Все из-за второй волны коронавируса.

Все обращения граждан будут принимать по электронной почте — pgmia@mvs.gov.ua.

Письменные обращения можно будет подать через ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

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Электронный адрес для подачи запросов на информацию: vidkrytist@mvs.gov.ua.

Коронавирус в мире и Украине

29 октября ситуация с коронавирусом в мире и Украине не улучшается. Европа продолжает усиливать противоэпидемические мероприятия и планирует проводить вакцинацию, а Украина готовится ввести новый метод диагностики Covid-19.

По состоянию на четверг в мире подтвердили более 44,4 млн случаев коронавируса, болезнь унесла жизни более 1,1 млн пациентов.