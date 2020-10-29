За последние сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако ситуация в целом контролируемая.

В частности, в районе Водяного боевики применили стрелковое оружие, а в пригороде Авдеевки — минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы.

Вблизи Новгородского российские наемники также стреляли из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и вели прицельный огонь из стрелкового оружия.

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В результате обстрелов один военнослужащий Операции объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

Состояние здоровья раненого в настоящее время удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

С начала суток 29 октября по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Открытие двух новых пунктов пропуска на Донбассе

28 октября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились об открытии с 10 ноября двух новых КПВВ на Донбассе.

В частности, должны заработать КПВВ Золотое и КПВВ Счастье в Луганской области.