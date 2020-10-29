Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство обеспечит отдельный контроль за судьям, который не будет уступать НАПК.

— Несмотря на решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, Конституционный суд Украины не отменял именно электронное декларирование или уголовной ответственности за незаконное обогащение, — подчеркнул чиновник.

По его словам, Верховная Рада, Офис президента, Кабмин и экспертное сообщество довольно быстро разработают законопроект, которым будет ограничено (или вообще исключено) влияние НАПК на судей.

— Судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, тот не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями сохранится. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено. За декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже и свет в конце тоннеля точно есть, — отметил министр.

Что принял КСУ

Речь идет о решении по представлению народных депутатов от ОПЗЖ и За будущее относительно незаконного обогащения и полномочий антикоррупционных органов. Его приняли 27 октября, а текст постановления обнародовали 28 октября.

Суд признал неконституционным ряд статей закона О предотвращении коррупции, которые определяют полномочия НАПК, а также статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

По требованию суда, с 19.00 28 октября НАПК полностью закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Источник: Denis Malyuska