В метро Харькова 28 октября правоохранители устроили профилактический рейд в метро. Полиция останавливала нарушителей маску режима и делала замечания.

На станции метро Проспект Гагарина правоохранители одного из пассажиров вывели из вагона. Мужчина в метро находился без маски, а на замечания копов не реагировал.

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Фактам ICTV в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области отметили, что рейд в метро был профилактическим и штрафов правоохранители не выписывали. Такие проверки в транспорте будут регулярными.

Правила карантина

В большинстве городов и районов, попавших в красную зону карантина, не будут останавливать общественный транспорт.

Также в некоторых регионах не будут останавливать работу учреждения торговли, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.