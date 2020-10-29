Выборы мэра Киева — у кого была самая дорогая кампания

Самой дорогой кампанией на местных выборах в Киеве была кампания Ирины Верещук — кандидата от Слуги народа.

Об этом свидетельствуют финансовые отчеты 8 из 20 претендентов на пост мэра.

Верещук потратила на кампанию 22 143 753 грн. На что пошли деньги:

95,7 тыс. грн — на изготовление материалов предвыборной агитации,

15 млн грн — использования СМИ,

1,3 млн грн — на размещение материалов предвыборной агитации в интернете,

5,7 миллиона — на наружную рекламу.

Кандидат от Голоса Сергей Притула потратил на кампанию 13 352 594 грн.

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Сколько потратили другие кандидаты:

Кроме этого ОПОРА фиксировала рекламу со страницы Егора Фирсова в Facebook. Ее оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября — 12 октября эти расходы составили более $1 900 на 92 рекламные сообщения.

Согласно избирательному кодексу, промежуточные отчеты кандидаты должны подать не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а окончательный финансовый отчет — не позднее чем на 7-й день после дня голосования.

Результаты экзитпола на выборах мэра Киева

По данным экзитпола, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей.

Кандидат от партии Слуга народа Ирина Верещук на третьем месте с 8,53%, а такой результат лишает ее возможности попасть во второй тур выборов.