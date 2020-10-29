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Факты / Украина / Общество

Более 7 тыс .: в Украине растет суточный прирост больных Covid-19

По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев инфицирования коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили еще 7 342 положительных ПЦР-теста на Covid-19.

  • За сутки выписаны 2 990 человек, а в целом — 151 632;
  • За сутки умерло 113 пациентов, а в целом — 6 868.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 9 899 (+202);
  • Волынская обл — 13 089 (+218);
  • Днепропетровская обл — 14 301 (+386);
  • Донецкая обл — 9 177 (+153);
  • Житомирская обл — 13 518 (+364);
  • Закарпатская обл — 13 842 (+271);
  • Запорожская обл — 9 211 (+359);
  • Ивано-Франковская обл — 19 596 (+349);
  • Кировоградская обл — 2 308 (+96);
  • Киев — 36 027 (+577);
  • Киевская обл — 15 780 (+315)
  • Львовская обл — 28 889 (+405);
  • Луганская обл — 3 482 (+66);
  • Николаевская обл — 7 450 (+133);
  • Одесская обл — 23 623 (+416);
  • Полтавская обл — 8 930 (+291);
  • Ровенская обл — 18 518 (+219);
  • Сумская обл — 11 238 (+264);
  • Тернопольская обл — 20 111 (+293);
  • Харьковская обл — 35 016 (+575);
  • Херсонская обл — 3 616 (+162);
  • Хмельницкая обл — 14 706 (+478);
  • Черновицкая обл — 20 906 (+397);
  • Черкасская обл — 8 735 (+196);
  • Черниговская обл — 8 449 (+157).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 28 октября в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

За сутки тогда заболело 7 474 человека.

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