По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев инфицирования коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили еще 7 342 положительных ПЦР-теста на Covid-19.

За сутки выписаны 2 990 человек, а в целом — 151 632;

За сутки умерло 113 пациентов, а в целом — 6 868.

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Прирост в регионах:

Винницкая обл — 9 899 (+202);

Волынская обл — 13 089 (+218);

Днепропетровская обл — 14 301 (+386);

Донецкая обл — 9 177 (+153);

Житомирская обл — 13 518 (+364);

Закарпатская обл — 13 842 (+271);

Запорожская обл — 9 211 (+359);

Ивано-Франковская обл — 19 596 (+349);

Кировоградская обл — 2 308 (+96);

Киев — 36 027 (+577);

Киевская обл — 15 780 (+315)

Львовская обл — 28 889 (+405);

Луганская обл — 3 482 (+66);

Николаевская обл — 7 450 (+133);

Одесская обл — 23 623 (+416);

Полтавская обл — 8 930 (+291);

Ровенская обл — 18 518 (+219);

Сумская обл — 11 238 (+264);

Тернопольская обл — 20 111 (+293);

Харьковская обл — 35 016 (+575);

Херсонская обл — 3 616 (+162);

Хмельницкая обл — 14 706 (+478);

Черновицкая обл — 20 906 (+397);

Черкасская обл — 8 735 (+196);

Черниговская обл — 8 449 (+157).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 28 октября в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

За сутки тогда заболело 7 474 человека.