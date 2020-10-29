По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев инфицирования коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили еще 7 342 положительных ПЦР-теста на Covid-19.
- За сутки выписаны 2 990 человек, а в целом — 151 632;
- За сутки умерло 113 пациентов, а в целом — 6 868.
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Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 9 899 (+202);
- Волынская обл — 13 089 (+218);
- Днепропетровская обл — 14 301 (+386);
- Донецкая обл — 9 177 (+153);
- Житомирская обл — 13 518 (+364);
- Закарпатская обл — 13 842 (+271);
- Запорожская обл — 9 211 (+359);
- Ивано-Франковская обл — 19 596 (+349);
- Кировоградская обл — 2 308 (+96);
- Киев — 36 027 (+577);
- Киевская обл — 15 780 (+315)
- Львовская обл — 28 889 (+405);
- Луганская обл — 3 482 (+66);
- Николаевская обл — 7 450 (+133);
- Одесская обл — 23 623 (+416);
- Полтавская обл — 8 930 (+291);
- Ровенская обл — 18 518 (+219);
- Сумская обл — 11 238 (+264);
- Тернопольская обл — 20 111 (+293);
- Харьковская обл — 35 016 (+575);
- Херсонская обл — 3 616 (+162);
- Хмельницкая обл — 14 706 (+478);
- Черновицкая обл — 20 906 (+397);
- Черкасская обл — 8 735 (+196);
- Черниговская обл — 8 449 (+157).
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 28 октября в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
За сутки тогда заболело 7 474 человека.