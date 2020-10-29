Украина сможет воплотить стремление Революции Достоинства только тогда, когда общий интерес будет поставлен выше интересов корыстных людей.

Такое заявление сделало Посольство США в Украине, комментируя закрытие электронных деклараций.

В посольстве также заявили о поддержке борьбы против попыток отменить антикоррупционную реформу.

— Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападениями со стороны определенных заинтересованных сторон для того, чтобы вернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет, — говорится в заявлении.

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Что случилось с электронными декларациями?

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование — наказание является слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

С 19.00 28 октября НАПК полностью закрыло доступ к ЕДРД во исполнение решения суда. Это значит, что граждане не будут иметь доступ к информации о доходах, расходах и имуществе тех, кто получают зарплату за счет налогов Украины.

Также этим самым суд фактически заблокировал назначение победителей местных выборов, ведь НАПК не может пересмотреть декларации и проверить кандидатов на руководящие должности.

Однако 29 октября на внеочередном заседании, где также присутствовал президент Владимир Зеленский, Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к электронным декларациям чиновников.