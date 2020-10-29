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Факты / Украина / Политика

Это основание для приостановления безвиза – реакция ЕС на решение КСУ

Принятые КСУ и Окружным административным судом Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии.

Об этом говорится в письме посла Украины в ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В письме отмечается, что в ЕС пока неофициально рассматривают отмену полномочий НАПК и уголовной ответственности за недостоверное декларирование достаточным основанием для начала запуска механизма временной приостановки действия безвизового режима для граждан Украины.

Читайте: КСУ обнародовал свое решение по антикоррупционной реформе (ДОКУМЕНТ)

С целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады, Офиса президента, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества, — говорится в письме.

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд Украины отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Речь идет о наказании за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями, а также ряде других антикоррупционных норм.

Из-за этого НАПК полностью закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

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