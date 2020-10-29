У ВР хотят отменить возрастные ограничения на службе в органах местного самоуправления

Верховной Раде предлагают отменить возрастные ограничения на службе в органах местного самоуправления.

Законопроект №4276 о внесении изменений в закон о службе в органах местного самоуправления об отмене предельного возраста зарегистрировали в Раде.

Его инициатором стал Игорь Колыхаев — депутат от политической партии За будущее.

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Согласно действующему закону, в органах местного самоуправления могут работать лица до 65 лет.

Колыхаев предлагает отменить такое правило, ведь оно не решает проблемы молодежи относительно трудоустройства в украинских селах.

Трудоустройство в Украине

Вопрос трудоустройства стал особенно актуальным в Украине во время пандемии коронавируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество безработных выросло на 59%.

Сейчас в Государственном центре занятости зарегистрировано 427 тыс. безработных.