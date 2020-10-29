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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця не будет повышать цены на билеты до апреля 2021

АО Укрзализныця не будет менять цены на билеты до апреля 2021 года. Об этом во время брифинга сообщил глава филиала Укрзализныци Пассажирская компания Александр Перцовский.

— Мы будем пересматривать цены на пассажирские перевозки во второй половине следующего года. До конца этого года никаких повышений не будет.

С начала ноября в компании планируют снизить цены в вагонах первого класса поездов Интерсити до 15%.

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Также Перцовский рассказал, что в ближайшее время Укрзализныця введет новый механизм покупки проездных документов. Чем раньше пассажиры будут бронировать билет, тем дешевле он будет стоить.

Укрзализныця планирует заменить тепловозы на электровозы

Администрация АО Укрзализныця сообщила, что хочет заменить тепловозы на электровозы. Для этого ей придется прекратить сотрудничество с американской компанией General Electric.

Украинский перевозчик закупал тепловозы именно в этой корпорации.

Фото: Dreamstime

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