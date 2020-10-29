Министерство здравоохранения Украины вводит новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены. Такие нововведения обойдутся бюджету в 2 млрд грн, которые будут выделены из специального Фонда борьбы с Covid-19.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 29 октября.

По словам министра, соответствующий запрос уже был осуществлен в правительство.

Читайте: На пособие по безработице из Covid-фонда выделили дополнительные 1,3 млрд грн

— Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в определенных постановлений, а также запрос на получение дополнительных средств, — сказал Степанов.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что именно так хотят увеличить количество проводимых тестов на коронавирус.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировали 7 342 положительные ПЦР-тесты на Covid-19. За последние сутки умерли 113 пациентов, а выздоровели — 2 990 человек.

Всего жертвами коронавируса стали 6 868 украинцев, побороли болезнь — 151 632 человека.