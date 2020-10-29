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Факты / Украина / Политика

Им не удастся лишить украинцев безвиза — Стефанишина о решении КСУ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала недавние противоречивые решения Конституционного суда.

По ее мнению, в Украине есть люди, которые стремятся остановить европейскую интеграцию и отменить безвизовый режим.

— Безвизовому режиму с Европейским союзом быть! Никому не удастся лишить Украину безвиза.

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В связи с последними событиями президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он пообещал посодействовать восстановлению работы системы е-декларирования и вернуть антикоррупционную реформу.

Скандальное решение КСУ

Накануне Конституционный суд отменил работу Единого государственного реестра деклараций.

Кроме того, судьи признали неконституционными ряд статей закона о предотвращении коррупции, а также отменили ответственность за незаконное обогащение.

В ЕС назвали такие решения основанием для прекращения безвиза.

Фото: Ольга Стефанишина

Источник: Кабмин

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