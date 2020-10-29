Зеленский ждет объяснений от КСУ относительно принятых противоречивых решений

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Конституционный суд объяснит причины принятия спорных резонансных решений об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, никто не ожидал, что Конституционный суд превратится в агрессивного политического игрока.

— Еще вчера Владимир Александрович буквально потребовал от представителей суда четко объяснить, чем они руководствовались при принятии спорных решений. Почему они, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, ставят нас в двусмысленное положение на международной арене.

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В то же время, Михаил Подоляк отметил, что у Владимира Зеленского есть ряд инструментов, которые позволят повернуть конфликтную ситуацию в нормальное русло.

В частности, к ним относятся заседание СНБО или созыв специального заседания Верховной Рады, во время которого судьи должны объяснить мотивы своих решений.

Между тем Владимир Зеленский уже созвал срочное закрытое заседание СНБО. Также известно, что президент наработает и подаст в Верховную Раду необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение кризисных ситуаций.

Причиной этих действий стало то, что КСУ отменил ответственность за незаконное обогащение. В частности, статья предусматривала наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями.