PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Беззаконие КСУ нельзя прекратить юридически — Вениславский

Беззаконие Конституционного суда Украины нельзя остановить с помощью юридических механизмов действующего украинского законодательства.

Такое мнение озвучил Федор Вениславский — народный депутат Украины и представитель Владимира Зеленского в КС.

Последние решения КС угрожают национальной безопасности Украины. Чтобы в дальнейшем избежать этого, нужно прибегать к политико-правовым действиям, утверждает Вениславский.

— Действия Конституционного суда можно назвать антиконституционными. Чтобы остановить нарушение закона, необходимо принимать политико-правовые меры.

Президент и парламент должны объединиться для решения этой проблемы.

Читайте: Одним решением КСУ можно изменить конституционный строй в стране — Тупицкий

По словам нардепа, судьи КС сами не прекратят работу, ведь почти все из них действовали в условиях конфликта интересов.

— Верховная Рада должна принять законопроект, инициированный Зеленским. Так она выразит мнение народа Украины, который разделяет те ценности, которые суд накануне “отменил”.

Скандал вокруг Конституционного суда

Конституционный суд Украины принял решение об отмене электронных деклараций и наказания за незаконное обогащение.

Это стало большой угрозой для национальной безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

После этого он подал законопроект о роспуске КСУ.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх