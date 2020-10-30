Беззаконие Конституционного суда Украины нельзя остановить с помощью юридических механизмов действующего украинского законодательства.

Такое мнение озвучил Федор Вениславский — народный депутат Украины и представитель Владимира Зеленского в КС.

Последние решения КС угрожают национальной безопасности Украины. Чтобы в дальнейшем избежать этого, нужно прибегать к политико-правовым действиям, утверждает Вениславский.

— Действия Конституционного суда можно назвать антиконституционными. Чтобы остановить нарушение закона, необходимо принимать политико-правовые меры. Президент и парламент должны объединиться для решения этой проблемы.

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По словам нардепа, судьи КС сами не прекратят работу, ведь почти все из них действовали в условиях конфликта интересов.

— Верховная Рада должна принять законопроект, инициированный Зеленским. Так она выразит мнение народа Украины, который разделяет те ценности, которые суд накануне “отменил”.

Скандал вокруг Конституционного суда

Конституционный суд Украины принял решение об отмене электронных деклараций и наказания за незаконное обогащение.

Это стало большой угрозой для национальной безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

После этого он подал законопроект о роспуске КСУ.