Активисты, которые вышли на акцию протеста под Конституционный суд, заявили, что если через 10 минут к ним не выйдут представители суда, то они будут брать здание штурмом.

Сейчас протестующие возле здания КСУ зажгли файеры и забросали двор суда дымовыми шашками. Также дымовые шашки, петарды и другие пиротехнические изделия бросают в здание КСУ.

В то же время правозащитник Маси Найем заверил, что штурмовать КСУ протестующие не будут. Подобные призывы — это действия провокаторов, которые хотят устроить беспорядки.

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Работники секретариата заверили, что КСУ пошел на такие шаги, чтобы привлечь внимание нардепов к необходимости реформировать судебную систему. Активисты ответили, что этого не достаточно и они будут выходить на такие протесты, пока судей, которые голосовали за скандальное решение, не отстранят от обязанностей.

Между тем под здание суда стягивают еще больше силовиков.

Протесты под Конституционным судом

Протесты под зданием Конституционного суда Украины начались утром 30 октября. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

В частности, согласно решению КСУ, была отменена статья об ответственности за недостоверное декларирование чиновниками имущества.

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями КС — с международным днем унитаза, Коррупционный суд Украины, и чемоданы, на которых наклеили надписи Эмиграция и Ростов