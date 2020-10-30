Госизмена и земля в Крыму ГБР начало расследование против Тупицкого

Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно главы Конституционного суда Александра Тупицкого о госизмене и незаконном отчуждении земельного участка в Крыму.

— Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины, — сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

По предварительной информации, глава КСУ Александр Тупицкий в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок.

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Этими действиями он признал полномочия должностных лиц органов РФ, которые внесли записи об отчуждении украинского земельного участка и его принадлежности к категории тех, которые попадают под юрисдикцию РФ.

Это могло грозить суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируют по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сам же Александр Тупицкий объяснил, что имеет участок в аннексированном Крыму. При этом он не внес его в декларацию из-за того, что не знал, как это сделать.