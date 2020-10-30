Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева ослаб на 6 копеек — до 28,57 грн/$.
Евро к украинской валюты укрепилась на 5 копеек — до 33,50 грн/€.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,35 грн за доллар, евро — 33 грн за €.
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Курс валют в Украине от НБУ на 30.10:
- $1 — 28,43 грн;
- €1 — 33,29 грн.
Причина ослабления гривны осенью
Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты осенью 2020 года.
Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.
В Кабмине считают, что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.
Источник: finance.ua