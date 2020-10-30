Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева ослаб на 6 копеек — до 28,57 грн/$.

Евро к украинской валюты укрепилась на 5 копеек — до 33,50 грн/€.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,35 грн за доллар, евро — 33 грн за €.

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Курс валют в Украине от НБУ на 30.10:

$1 — 28,43 грн;

€1 — 33,29 грн.

Причина ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты осенью 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В Кабмине считают, что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.

Источник: finance.ua