Курс валют НБУ на 30 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне, тогда как цена на евро несколько снизилась.
На пятницу, 30 октября, НБУ установил курс 28,43 грн /1$.
Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 30 октября, зафиксировалось на 33,29 грн /1 €.
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Курс валют в Украине от НБУ на 20.10:
- $1 — 28,43 грн;
- €1 — 33,29 грн;
- 1 польский злотый — 7,20 грн;
- 10 российских рублей — 3,60 грн.
Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью
Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты осенью 2020 года.
Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.
В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.