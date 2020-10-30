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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар подорожал, евро стабилен: курс валют на 30 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне, тогда как цена на евро несколько снизилась.

На пятницу, 30 октября, НБУ установил курс 28,43 грн /1$.

Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 30 октября, зафиксировалось на 33,29 грн /1 €.

Читайте: Осень на карантине: что будет с тарифами, курсом гривны и ценами

Курс валют в Украине от НБУ на 20.10:

  • $1 — 28,43 грн;
  • €1 — 33,29 грн;
  • 1 польский злотый — 7,20 грн;
  • 10 российских рублей — 3,60 грн.

Курс валют НБУ на 30 октября 2020 в Украине

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты осенью 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.

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