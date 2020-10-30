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Факты / Украина / Политика

Председатель Конституционного суда не придет на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий во время пресс-конференции сообщил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований. Повестку ему прислали в пятницу утром.

— Я не могу там появиться. Фактически меня обвиняют в преступлении. Как тогда я могу давать показания?

По его словам, вчера его разыскивали двое работников ГБР. Они пришли к его дому и пытались узнать у консьержа о деталях жизни. Спрашивали, есть ли у него охрана, когда он приезжает домой и в каком подъезде проживает.

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— Меня вызывают на допрос по преступлениям в системе хозяйственных судов. Я раньше там работал.

Тупицкий поделился, что его уже допрашивали дважды по этому делу. Это касается событий 2013-2014 годов.

Допрос Тупицкого

Государственное бюро расследований сообщило о допросе председателю Конституционного суда. Его будут проверять в причастности к определенным преступлениям.

Речь идет о принятии неправомерных решений в пользу заинтересованных лиц.

Фото: КСУ

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