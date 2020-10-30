Местные выборы 2020: кто из народных депутатов выиграл (СПИСОК)

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Факты / Украина / Политика

Кто из народных депутатов выиграл на местных выборах 2020 (СПИСОК)

56 действующих депутатов баллотировались в мэры городов и в местные советы разных уровней на выборах 2020.

Несколько депутатов шли на выборы сразу на нескольких уровнях — в областные, городские советы и претендовали на должности мэров.

Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко возглавлял списки партии в Одесский облсовет и Подольский районный совет. Кандидатом в мэры Киева был Сергей Шахов. Он возглавлял список партии Наш край в Киевсовет.

Читайте: Кто из нардепов решил баллотироваться на местных выборах (СПИСОК)

Кандидатом в двух разных местах был представитель политсилы За майбутнє депутат Анатолий Урбанский. Он возглавлял списки партии в Ренийскую городскую общину и Измаилский районный совет.

Должны ли сдать мандат депутата Верховной Рады

Народные депутаты, возглавляющие списки политических партий в местные советы, после выборов 25 октября должны отказаться от одного из мандатов, объясняют в Комитете избирателей Украины.

Какой именно выбрать — должны заявить до вступления в должность.

Если депутат был избран по мажоритарной системе и он сложит мандат, на его округе должны пройти перевыборы.

Кто выиграл выборы:

Кандидаты в мэры

  • Зиновий Андреевич (Слуга народа) — по предварительным даным, он победил на выборах главы Надворнянской ОТО;
  • Руслан Требушкин (внефракционный) — по предварительным даным, он победил на выборах городского головы Покровска;
  • Владимир Крейденко (Слуга народа) — проиграл выборы городского головы в Мелитополе;
  • Николай Бабенко (Доверие) — проиграл выборы городского головы в Белой Церкви;
  • Антон Поляков (За майбутнє) — проиграл выборы городского головы в Чернигове;
  • Татьяна Рябуха (Слуга народа) — проиграла выборы городского головы в Сумах;
  • Игорь Колыхаев ( За майбутнє) — занял первое место на выборах городского гола Херсона. Примет участие во втором туре местных выборов;
  • Александра Устинова (Голос) — проиграла выборы городского головы в Виннице;
  • Олег Синютка (Европейская Солидарность) — занял второе место на выборах городского головы Львова. Примет участие во втором туре местных выборов;
  • Ярослав Руцишин (Голос) — проиграл выборы городского головы во Львове;
  • Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — занял второе место на выборах городского головы Одессы. Примет участие во втором туре местных выборов;
  • Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — проиграл выборы городского головы в Харькове;
  • Ирина Верещук (Слуга народа) — проиграла выборы городского головы в Киеве;
  • Алексей Кучеренко (Батькивщина) — проиграл выборы городского головы в Киеве;
  • Сергей Шахов (Доверие) — проиграл выборы городского головы в Киеве.

Местные выборы 2020: кто из народных депутатов выиграл (СПИСОК)

Кандидаты в областные советы

  • Мейдич Олег Леонидович (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Винницкий областной совет;
  • Юрчишин Петр Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Винницкий областной совет;
  • Кисилев Игорь Петрович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом имеет шанс пройти в Винницкий областной совет;
  • Игорь Петрович Палица ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
  • Ивахив Степан Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
  • Констанкевич Ирина Мирославовна ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
  • Гузь Игорь Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
  • Забродский Михаил Витальевич (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Днепропетровский областной совет;
  • Лабунская Анжелика Викторовна (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Житомирский областной совет;
  • Павленко Юрий Алексеевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Житомирский областной совет;
  • Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Закарпатский областной совет;
  • Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Запорожский областной совет;
  • Сюмар Виктория Петровна (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевский областной совет;
  • Дубинский Александр Анатольевич (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевский областной совет;
  • Ларин Сергей Николаевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Кировоградский областной совет;
  • Цимбалюк Михаил Михайлович (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;
  • Батенко Тарас Иванович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;
  • Дубневич Ярослав Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;
  • Загородний Юрий Иванович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Николаевский областной совет;
  • Гончаренко Алексей Алексеевич (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;
  • Киссе Антон Иванович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Одесский областной совет;
  • Рабинович Вадим Зиновевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;
  • Колебошин Сергей Валерьевич (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;
  • Кулинич Олег Иванович (Доверие) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Полтавский областной совет;
  • Шаповалов Юрий Анатольевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Полтавский областной совет;
  • Молоток Игорь Федорович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Сумской областной совет;
  • Деркач Андрей Леонидович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Сумской областной совет;
  • Люшняк Николай Владимирович (Доверие) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Тернопольский областной совет;
  • Чайковский Иван Адамович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Тернопольский областной совет;
  • Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковский областной совет;
  • Герега Александр Владимирович (За конкретные дела) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;
  • Лабазюк Сергей Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;
  • Мандзий Сергей Владимирович (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;
  • Яценко Антон Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Черкасский областной совет;
  • Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Черкасский областной совет;
  • Приходько Борис Викторович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Черниговский областной совет;

Місцеві вибори 2020

Кандидаты в районные советы

  • Сергей Минько (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Мелитопольский районный совет;
  • Оксана Савчук (внефракционный) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Ивано-Франковский районный совет;
  • Анатолий Урбанский ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Измаильский районный совет;
  • Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Подольский районный совет.

Кандидаты в городские советы

  • Гузь Игорь Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Нововолынский городской совет;
  • Урбанский Анатолий Игоревич (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Ренийскую городскую общину;
  • Мороз Владимир Викторович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Кураховскую городскую общину;
  • Констанкевич Ирина Мирославовна ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Камень-Каширскую городскую общину;
  • Бондарь Виктор Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Староконстантиновскую городскую общину;
  • Яценко Антон Владимирович (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Уманскую городскую общину;
  • Минько Сергей Анатольевич (Команда Сергея Минько) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Мелитопольскую городскую общину;
  • Бабенко Николай Викторович (Белая Церковь вместе) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Белоцерковскую городскую общину;
  • Палица Игорь Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Луцкую городскую общину;
  • Чайковский Иван Адамович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Тернопольскую городскую общину;
  • Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Черкасскую городскую общину;
  • Юрчишин Петр Васильевич (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Винницкую городскую общину;
  • Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Запорожскую городскую общину;
  • Николай Леонидович Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесскую городскую общину;
  • Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковскую городскую общину;
  • Фельдман Александр Борисович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковскую городскую общину;
  • Кучеренко Алексей Юриевич (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевсовет;
  • Шахов Сергей Владимирович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Киевсовет;

Второй тур местных выборов 2020

Второй тур выборов городских голов в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.

В то же время в ЦИК уточняет, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов.

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