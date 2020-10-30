Местные выборы 2020: кто из народных депутатов выиграл (СПИСОК)

56 действующих депутатов баллотировались в мэры городов и в местные советы разных уровней на выборах 2020.

Несколько депутатов шли на выборы сразу на нескольких уровнях — в областные, городские советы и претендовали на должности мэров.

Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко возглавлял списки партии в Одесский облсовет и Подольский районный совет. Кандидатом в мэры Киева был Сергей Шахов. Он возглавлял список партии Наш край в Киевсовет.

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Кандидатом в двух разных местах был представитель политсилы За майбутнє депутат Анатолий Урбанский. Он возглавлял списки партии в Ренийскую городскую общину и Измаилский районный совет.

Должны ли сдать мандат депутата Верховной Рады

Народные депутаты, возглавляющие списки политических партий в местные советы, после выборов 25 октября должны отказаться от одного из мандатов, объясняют в Комитете избирателей Украины.

Какой именно выбрать — должны заявить до вступления в должность.

Если депутат был избран по мажоритарной системе и он сложит мандат, на его округе должны пройти перевыборы.

Кто выиграл выборы:

Кандидаты в мэры

Зиновий Андреевич (Слуга народа) — по предварительным даным, он победил на выборах главы Надворнянской ОТО;

Руслан Требушкин (внефракционный) — по предварительным даным, он победил на выборах городского головы Покровска;

Владимир Крейденко (Слуга народа) — проиграл выборы городского головы в Мелитополе;

Николай Бабенко (Доверие) — проиграл выборы городского головы в Белой Церкви;

Антон Поляков (За майбутнє) — проиграл выборы городского головы в Чернигове;

Татьяна Рябуха (Слуга народа) — проиграла выборы городского головы в Сумах;

Игорь Колыхаев ( За майбутнє) — занял первое место на выборах городского гола Херсона. Примет участие во втором туре местных выборов;

Александра Устинова (Голос) — проиграла выборы городского головы в Виннице;

Олег Синютка (Европейская Солидарность) — занял второе место на выборах городского головы Львова. Примет участие во втором туре местных выборов;

Ярослав Руцишин (Голос) — проиграл выборы городского головы во Львове;

Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — занял второе место на выборах городского головы Одессы. Примет участие во втором туре местных выборов;

Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — проиграл выборы городского головы в Харькове;

Ирина Верещук (Слуга народа) — проиграла выборы городского головы в Киеве;

Алексей Кучеренко (Батькивщина) — проиграл выборы городского головы в Киеве;

Сергей Шахов (Доверие) — проиграл выборы городского головы в Киеве.

Кандидаты в областные советы

Мейдич Олег Леонидович (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Винницкий областной совет;

Юрчишин Петр Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Винницкий областной совет;

Кисилев Игорь Петрович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом имеет шанс пройти в Винницкий областной совет;

Игорь Петрович Палица ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;

Ивахив Степан Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;

Констанкевич Ирина Мирославовна ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;

Гузь Игорь Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;

Забродский Михаил Витальевич (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Днепропетровский областной совет;

Лабунская Анжелика Викторовна (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Житомирский областной совет;

Павленко Юрий Алексеевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Житомирский областной совет;

Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Закарпатский областной совет;

Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Запорожский областной совет;

Сюмар Виктория Петровна (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевский областной совет;

Дубинский Александр Анатольевич (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевский областной совет;

Ларин Сергей Николаевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Кировоградский областной совет;

Цимбалюк Михаил Михайлович (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;

Батенко Тарас Иванович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;

Дубневич Ярослав Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;

Загородний Юрий Иванович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Николаевский областной совет;

Гончаренко Алексей Алексеевич (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;

Киссе Антон Иванович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Одесский областной совет;

Рабинович Вадим Зиновевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;

Колебошин Сергей Валерьевич (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;

Кулинич Олег Иванович (Доверие) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Полтавский областной совет;

Шаповалов Юрий Анатольевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Полтавский областной совет;

Молоток Игорь Федорович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Сумской областной совет;

Деркач Андрей Леонидович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Сумской областной совет;

Люшняк Николай Владимирович (Доверие) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Тернопольский областной совет;

Чайковский Иван Адамович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Тернопольский областной совет;

Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковский областной совет;

Герега Александр Владимирович (За конкретные дела) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;

Лабазюк Сергей Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;

Мандзий Сергей Владимирович (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;

Яценко Антон Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Черкасский областной совет;

Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Черкасский областной совет;

Приходько Борис Викторович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Черниговский областной совет;

Кандидаты в районные советы

Сергей Минько (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Мелитопольский районный совет;

Оксана Савчук (внефракционный) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Ивано-Франковский районный совет;

Анатолий Урбанский ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Измаильский районный совет;

Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Подольский районный совет.

Кандидаты в городские советы

Гузь Игорь Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Нововолынский городской совет;

Урбанский Анатолий Игоревич (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Ренийскую городскую общину;

Мороз Владимир Викторович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Кураховскую городскую общину;

Констанкевич Ирина Мирославовна ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Камень-Каширскую городскую общину;

Бондарь Виктор Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Староконстантиновскую городскую общину;

Яценко Антон Владимирович (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Уманскую городскую общину;

Минько Сергей Анатольевич (Команда Сергея Минько) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Мелитопольскую городскую общину;

Бабенко Николай Викторович (Белая Церковь вместе) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Белоцерковскую городскую общину;

Палица Игорь Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Луцкую городскую общину;

Чайковский Иван Адамович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Тернопольскую городскую общину;

Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Черкасскую городскую общину;

Юрчишин Петр Васильевич (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Винницкую городскую общину;

Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Запорожскую городскую общину;

Николай Леонидович Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесскую городскую общину;

Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковскую городскую общину;

Фельдман Александр Борисович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковскую городскую общину;

Кучеренко Алексей Юриевич (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевсовет;

Шахов Сергей Владимирович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Киевсовет;

Второй тур местных выборов 2020

Второй тур выборов городских голов в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.

В то же время в ЦИК уточняет, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов.