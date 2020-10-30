Местные выборы 2020: кто из народных депутатов выиграл (СПИСОК)

56 действующих депутатов баллотировались в мэры городов и в местные советы разных уровней на выборах 2020.
Несколько депутатов шли на выборы сразу на нескольких уровнях — в областные, городские советы и претендовали на должности мэров.
Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко возглавлял списки партии в Одесский облсовет и Подольский районный совет. Кандидатом в мэры Киева был Сергей Шахов. Он возглавлял список партии Наш край в Киевсовет.
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Кандидатом в двух разных местах был представитель политсилы За майбутнє депутат Анатолий Урбанский. Он возглавлял списки партии в Ренийскую городскую общину и Измаилский районный совет.
Должны ли сдать мандат депутата Верховной Рады
Народные депутаты, возглавляющие списки политических партий в местные советы, после выборов 25 октября должны отказаться от одного из мандатов, объясняют в Комитете избирателей Украины.
Какой именно выбрать — должны заявить до вступления в должность.
Если депутат был избран по мажоритарной системе и он сложит мандат, на его округе должны пройти перевыборы.
Кто выиграл выборы:
Кандидаты в мэры
- Зиновий Андреевич (Слуга народа) — по предварительным даным, он победил на выборах главы Надворнянской ОТО;
- Руслан Требушкин (внефракционный) — по предварительным даным, он победил на выборах городского головы Покровска;
- Владимир Крейденко (Слуга народа) — проиграл выборы городского головы в Мелитополе;
- Николай Бабенко (Доверие) — проиграл выборы городского головы в Белой Церкви;
- Антон Поляков (За майбутнє) — проиграл выборы городского головы в Чернигове;
- Татьяна Рябуха (Слуга народа) — проиграла выборы городского головы в Сумах;
- Игорь Колыхаев ( За майбутнє) — занял первое место на выборах городского гола Херсона. Примет участие во втором туре местных выборов;
- Александра Устинова (Голос) — проиграла выборы городского головы в Виннице;
- Олег Синютка (Европейская Солидарность) — занял второе место на выборах городского головы Львова. Примет участие во втором туре местных выборов;
- Ярослав Руцишин (Голос) — проиграл выборы городского головы во Львове;
- Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — занял второе место на выборах городского головы Одессы. Примет участие во втором туре местных выборов;
- Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — проиграл выборы городского головы в Харькове;
- Ирина Верещук (Слуга народа) — проиграла выборы городского головы в Киеве;
- Алексей Кучеренко (Батькивщина) — проиграл выборы городского головы в Киеве;
- Сергей Шахов (Доверие) — проиграл выборы городского головы в Киеве.
Кандидаты в областные советы
- Мейдич Олег Леонидович (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Винницкий областной совет;
- Юрчишин Петр Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Винницкий областной совет;
- Кисилев Игорь Петрович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом имеет шанс пройти в Винницкий областной совет;
- Игорь Петрович Палица ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
- Ивахив Степан Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
- Констанкевич Ирина Мирославовна ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
- Гузь Игорь Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Волынский областной совет;
- Забродский Михаил Витальевич (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Днепропетровский областной совет;
- Лабунская Анжелика Викторовна (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Житомирский областной совет;
- Павленко Юрий Алексеевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Житомирский областной совет;
- Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Закарпатский областной совет;
- Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Запорожский областной совет;
- Сюмар Виктория Петровна (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевский областной совет;
- Дубинский Александр Анатольевич (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевский областной совет;
- Ларин Сергей Николаевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Кировоградский областной совет;
- Цимбалюк Михаил Михайлович (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;
- Батенко Тарас Иванович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;
- Дубневич Ярослав Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит во Львовский областной совет;
- Загородний Юрий Иванович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Николаевский областной совет;
- Гончаренко Алексей Алексеевич (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;
- Киссе Антон Иванович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Одесский областной совет;
- Рабинович Вадим Зиновевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;
- Колебошин Сергей Валерьевич (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесский областной совет;
- Кулинич Олег Иванович (Доверие) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Полтавский областной совет;
- Шаповалов Юрий Анатольевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Полтавский областной совет;
- Молоток Игорь Федорович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Сумской областной совет;
- Деркач Андрей Леонидович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Сумской областной совет;
- Люшняк Николай Владимирович (Доверие) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Тернопольский областной совет;
- Чайковский Иван Адамович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Тернопольский областной совет;
- Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковский областной совет;
- Герега Александр Владимирович (За конкретные дела) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;
- Лабазюк Сергей Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;
- Мандзий Сергей Владимирович (Слуга народа) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Хмельницкий областной совет;
- Яценко Антон Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Черкасский областной совет;
- Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Черкасский областной совет;
- Приходько Борис Викторович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Черниговский областной совет;
Кандидаты в районные советы
- Сергей Минько (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Мелитопольский районный совет;
- Оксана Савчук (внефракционный) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Ивано-Франковский районный совет;
- Анатолий Урбанский ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Измаильский районный совет;
- Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Подольский районный совет.
Кандидаты в городские советы
- Гузь Игорь Владимирович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Нововолынский городской совет;
- Урбанский Анатолий Игоревич (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Ренийскую городскую общину;
- Мороз Владимир Викторович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Кураховскую городскую общину;
- Констанкевич Ирина Мирославовна ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Камень-Каширскую городскую общину;
- Бондарь Виктор Васильевич ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Староконстантиновскую городскую общину;
- Яценко Антон Владимирович (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Уманскую городскую общину;
- Минько Сергей Анатольевич (Команда Сергея Минько) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Мелитопольскую городскую общину;
- Бабенко Николай Викторович (Белая Церковь вместе) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Белоцерковскую городскую общину;
- Палица Игорь Петрович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Луцкую городскую общину;
- Чайковский Иван Адамович ( За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Тернопольскую городскую общину;
- Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Черкасскую городскую общину;
- Юрчишин Петр Васильевич (За майбутнє) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Винницкую городскую общину;
- Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Запорожскую городскую общину;
- Николай Леонидович Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Одесскую городскую общину;
- Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковскую городскую общину;
- Фельдман Александр Борисович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Харьковскую городскую общину;
- Кучеренко Алексей Юриевич (Батькивщина) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом проходит в Киевсовет;
- Шахов Сергей Владимирович (Наш край) — по предварительным данным, партия во главе с нардепом не проходит в Киевсовет;
Второй тур местных выборов 2020
Второй тур выборов городских голов в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.
Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.
В то же время в ЦИК уточняет, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов.