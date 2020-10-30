Под Конституционным судом Украины закончилась акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов против решения суда об отмене части норм антикоррупционного законодательства.

Ее участники понемногу расходятся. Перед этим они еще забросали внутренний двор суда пиротехникой и дымовыми шашками.

К протестующим таки вышел заместитель начальника секретариата Конституционного суда Валерий Алешин. Он заявил, что 30 октября состоится пресс-конференция, во время которой более подробно объяснят решение суда.

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Участники акции протеста озвучили Валерию Алешину свои требования, среди которых — отставка главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Протесты под Конституционным судом начались утром 30 октября. Протестующие жгли файеры и бросали в двор суда дымовые шашки.

Также дымовые шашки, петарды и другие пиротехнические изделия летели в здание суда.

Работники секретариата, которые выходили к людям, уверяли, что КСУ пошел на такие шаги, чтобы привлечь внимание нардепов к необходимости реформировать судебную систему.