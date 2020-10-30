Из-за нехватки мест для больных коронавирусом в больницах Киева в городе могут развернуть временные госпитали в районе Дворца спорта или Выставочного центра.

Об этом во время брифинга Минздрава 30 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы получили информацию от властей Киева о том, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали. Это может быть или Выставочный центр, или Дворец спорта, — сообщил Максим Степанов.

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Для реализации этих проектов нужно 245 млн грн. При этом во временных мобильных госпиталях возможно будет разместить 500 дополнительных коек для больных коронавирусом. Для обеспечения их работы необходимо 1,2 тыс. медработников.

Коронавирус в Украине

30 октября в Украине зафиксировали новый антирекорд суточного прироста больных коронавирусом.

За сутки — 8 312 новых случая. За все время пандемии вирус подтвердили у 378 729 украинцев.

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