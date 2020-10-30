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Факты / Украина / Политика

Мы потеряем поддержку: Кулеба о возможных последствиях решения КСУ

Безвизовый режим с Европейским Союзом 29 октября защитили президент, СНБО и правительство — решительно приняв меры, которые показали партнерам, что решение КСУ найдет сопротивление у власти.

Об этом в студии Савика Шустера заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— По состоянию на сейчас, безвиз защищен, но если не будет найдено системное решение, то пострадает не только безвиз.

Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля которые больше всех поддерживают нас в реформировании и борьбе с российской агрессией, — подчеркнул дипломат.

Чиновник добавил, что принятые президентом решения являются временными, поэтому не стоит критиковать его действия.

Читайте: Ситуация с КСУ: что не так с законопроектом Зеленского и какие правовые пути решения

Законопроект Зеленского

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

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