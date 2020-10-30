Навальный боится повторного отравления после возвращения в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. Однако там его снова могут отравить.

29 октября он впервые после отравления боевой ядом группы Новичок оппозиционер появился на YouTube-канала Навальный Live.

Российский оппозиционный политик подключился к эфиру из Германии, где проходит лечение.

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— Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят вдруг, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытащил, — рассказал Навальный.

Врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо во время полета 20 августа, после чего он впал в кому и через некоторое время был доставлен на лечение в Берлин.

Немецкие власти заявили, что в образцах крови оппозиционера были найдены следы нервно-паралитического агента Новичок.

Демократические страны мира отреагировали на отравление Навального заявлениями. Обсуждают введение санкций.

Источник: Навальный Live