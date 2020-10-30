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Факты / Украина / Общество

Сразу два антирекорда: в Украине за сутки обнаружили 8 312 больных Covid-19

По состоянию на утро 30 октября в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 312 больных.

Всего полностью побороть болезнь удалось 155 026 пациентам, за сутки — 3 394 человека.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 041 больной, за сутки их количество увеличилось еще на 173 человека.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 10115 (+216)
  • Волынская обл — 13326 (+237)
  • Днепропетровская обл — 14655 (+354)
  • Донецкая обл — 9643 (+466)
  • Житомирская обл — 13866 (+348)
  • Закарпатская обл — 14158 (+316)
  • Запорожская обл — 9567 (+356)
  • Ивано-Франковская обл — 19981 (+385)
  • Кировоградская обл — 2398 (90)
  • г. Киев — 36768 (+741)
  • Киевская обл — 16119 (+339)
  • Львовская обл — 29314 (+425)
  • Луганская обл — 3575 (+93)
  • Николаевская обл — 7574 (+124)
  • Одесская обл — 24116 (+493)
  • Полтавская обл — 9220 (290)
  • Ровенская обл — 18857 (+339)
  • Сумская обл — 11508 (270)
  • Тернопольская обл — 20411 (+300)
  • Харьковская обл — 35675 (+659)
  • Херсонская обл — 3800 (+184)
  • Хмельницкая обл — 15227 (+521)
  • Черновицкая обл — 21273 (+367)
  • Черкасская обл — 8952 (+217)
  • Черниговская обл — 8631 (+182)

Коронавирус 29 октября

Для сравнения, 29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки медики подтвердили еще 7 342 положительные ПЦР-тесты на Covid-19.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве и Харьковской области.

Фото: Dreamstime

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