По состоянию на утро 30 октября в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 312 больных.
Всего полностью побороть болезнь удалось 155 026 пациентам, за сутки — 3 394 человека.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 041 больной, за сутки их количество увеличилось еще на 173 человека.
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Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 10115 (+216)
- Волынская обл — 13326 (+237)
- Днепропетровская обл — 14655 (+354)
- Донецкая обл — 9643 (+466)
- Житомирская обл — 13866 (+348)
- Закарпатская обл — 14158 (+316)
- Запорожская обл — 9567 (+356)
- Ивано-Франковская обл — 19981 (+385)
- Кировоградская обл — 2398 (90)
- г. Киев — 36768 (+741)
- Киевская обл — 16119 (+339)
- Львовская обл — 29314 (+425)
- Луганская обл — 3575 (+93)
- Николаевская обл — 7574 (+124)
- Одесская обл — 24116 (+493)
- Полтавская обл — 9220 (290)
- Ровенская обл — 18857 (+339)
- Сумская обл — 11508 (270)
- Тернопольская обл — 20411 (+300)
- Харьковская обл — 35675 (+659)
- Херсонская обл — 3800 (+184)
- Хмельницкая обл — 15227 (+521)
- Черновицкая обл — 21273 (+367)
- Черкасская обл — 8952 (+217)
- Черниговская обл — 8631 (+182)
Коронавирус 29 октября
Для сравнения, 29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки медики подтвердили еще 7 342 положительные ПЦР-тесты на Covid-19.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве и Харьковской области.