По состоянию на утро 30 октября в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 312 больных.

Всего полностью побороть болезнь удалось 155 026 пациентам, за сутки — 3 394 человека.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 041 больной, за сутки их количество увеличилось еще на 173 человека.

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Прирост в регионах:

Винницкая обл — 10115 (+216)

Волынская обл — 13326 (+237)

Днепропетровская обл — 14655 (+354)

Донецкая обл — 9643 (+466)

Житомирская обл — 13866 (+348)

Закарпатская обл — 14158 (+316)

Запорожская обл — 9567 (+356)

Ивано-Франковская обл — 19981 (+385)

Кировоградская обл — 2398 (90)

г. Киев — 36768 (+741)

Киевская обл — 16119 (+339)

Львовская обл — 29314 (+425)

Луганская обл — 3575 (+93)

Николаевская обл — 7574 (+124)

Одесская обл — 24116 (+493)

Полтавская обл — 9220 (290)

Ровенская обл — 18857 (+339)

Сумская обл — 11508 (270)

Тернопольская обл — 20411 (+300)

Харьковская обл — 35675 (+659)

Херсонская обл — 3800 (+184)

Хмельницкая обл — 15227 (+521)

Черновицкая обл — 21273 (+367)

Черкасская обл — 8952 (+217)

Черниговская обл — 8631 (+182)

Коронавирус 29 октября

Для сравнения, 29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки медики подтвердили еще 7 342 положительные ПЦР-тесты на Covid-19.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве и Харьковской области.