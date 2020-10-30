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Факты / Украина / Общество

Переводить все школы на дистанционное обучение Киев не будет — Кличко

Переводить все школы на дистанционное обучение Киев не будет. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

— Переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача — сделать все для безопасности учебного процесса, — отметил Кличко.

Всего на обучение после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 436 классов в 133 школах столицы из-за заболевания педагогов и учеников.

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Кроме этого, мэр Киева отметил, что специалисты ВОЗ утверждают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса.

Готовность Украины к дистанционному обучению

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, Украина на сегодня относительно готова к дистанционной формы образования.

Он обратил внимание на то, что сейчас все образовательные учреждения пытаются приспособиться к условиям пандемии.

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