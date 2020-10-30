Проблема аукционов и Фонда госимущества — почему в Украине замедленная приватизация

В Украине существует более трех тыс. государственных предприятий. Процессы приватизации проходят достаточно медленно по ряду причин.

Во-первых, неэффективность проведения аукционов, во-вторых, нежелание Фонда государственного имущества осуществлять такие операции.

Обсуждение таких важных экономических вопросов прошло во время встречи Механизмы достижения эффективности государственных предприятий. Мероприятие организовал Институт демократии и развития PolitA. В нем приняли участие народные депутаты, специалисты отрасли и заинтересованные стороны.

Политический эксперт Валентин Якушик привел пример аэропорта Борисполь. Имущество предприятия входит в распоряжение Фонда государственного имущества. Следствия этого — затягивание аренды и замедление конкуренции.

— Нам нужно создать определенную концепцию управления и приватизации госимущества.

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Нардеп из фракции За будущее Анна Скороход считает, что госкомпании, которые занимаются безопасностью страны, не могут быть приватизированы.

— Вся приватизация в Украине с начала 90-х годов происходила не в интересах украинского общества, — народный депутат от фракции Наш край Сергей Шахов.

Приостановка приватизации

В связи с пандемией Covid-19 правительство решило приостановить большую приватизацию в Украине. Сейчас проведение аукционов по продаже объектов на паузе.

В планах Фонда госимущества на этот год было реализовать 500 компаний.