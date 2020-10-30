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Факты / Украина / Политика

Разгромная победа в первом туре: кто стал мэром Тернополя

Территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Тернополе. С разгромной победой в первом туре победил действующий мэр города и представитель ВО Свобода Сергей Надал.

Чиновник уже в третий раз возглавит Тернополь, поскольку набрал 74,59% голосов.

Всего за пост городского головы Тернополя боролись 10 кандидатов. Второе место занял представитель Силы людей Иван Сороколит — 5,9%, а третье — выдвиженец от ВО Батькивщина Леонид Бицюра 4,9%.

Местные выборы 2020: кто стал мэром Тернополя

В состав Тернопольского горсовета вошли 42 депутата из шести партий:

  • 18 депутатов прошли от ВО Свобода;
  • 9 депутатов — от партии Европейская солидарность;
  • 5 депутатов — от Тернопольской областной организации Порядок. Ответственность. Справедливость;
  • 4 депутата — от политпартии Сила Людей;
  • 3 депутата — от партии За майбутнє;
  • 3 депутата — от Слуги Народа.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы во Львове

Во второй тур мэрских выборов во Львове выходят городской глава Андрей Садовый от Самопомочі и народный депутат от Европейской солидарности Олег Синютка.

За Андрея Садового проголосовало 90 812 избирателей (39,96%), а Олега Синютку поддержали 70 504 избирателя (31,03%).

Фото: Сергей Надал

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