Местные выборы 2020: кто стал мэром Тернополя

Территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Тернополе. С разгромной победой в первом туре победил действующий мэр города и представитель ВО Свобода Сергей Надал.

Чиновник уже в третий раз возглавит Тернополь, поскольку набрал 74,59% голосов.

Всего за пост городского головы Тернополя боролись 10 кандидатов. Второе место занял представитель Силы людей Иван Сороколит — 5,9%, а третье — выдвиженец от ВО Батькивщина Леонид Бицюра 4,9%.

В состав Тернопольского горсовета вошли 42 депутата из шести партий:

18 депутатов прошли от ВО Свобода;

9 депутатов — от партии Европейская солидарность;

5 депутатов — от Тернопольской областной организации Порядок. Ответственность. Справедливость;

4 депутата — от политпартии Сила Людей;

3 депутата — от партии За майбутнє;

3 депутата — от Слуги Народа.

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Местные выборы во Львове

Во второй тур мэрских выборов во Львове выходят городской глава Андрей Садовый от Самопомочі и народный депутат от Европейской солидарности Олег Синютка.

За Андрея Садового проголосовало 90 812 избирателей (39,96%), а Олега Синютку поддержали 70 504 избирателя (31,03%).

Фото: Сергей Надал