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Факты / Украина / Общество

Семейным врачам повысили выплаты за заключенные декларации

В Украине увеличили размер капитационной ставки (выплаты за заключенные декларации) для семейных врачей на 51 грн.

Об этом во время брифинга Минздрава 30 октября сообщил глава ведомства Максим Степанов.

— Мы увеличили ставку для семейных врачей, которую платит им государство за заключенную декларацию. Ранее она была 600,48 грн, сейчас — 651,6 грн, — объяснил Максим Степанов.

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По его словам, теперь врачи смогут получать больше за свою работу, ведь из-за пандемии коронавируса у них значительно возросла нагрузка.

— Если у семейного врача 1,8 тыс. деклараций, которые заключены у него с пациентами, то он дополнительно будет получать около 7-7,5 тыс. грн, — добавил глава Минздрава.

По информации Минздрава, капитационная ставка — это размер оплаты за медицинское обслуживание одного пациента в течение определенного периода независимо от количества фактических обращений пациента за медицинской помощью.

Увеличение зарплаты врачам

О необходимости увеличить заработную плату врачам в правительстве говорят с момента распространения коронавируса и увеличения нагрузки на работников этой сферы.

В октябре Кабмин утвердил такие изменения.

Подробнее об увеличении зарплаты врачам читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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