В Одесской области будут повторные выборы сельского головы в Каролино-Бугазской общине.
Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов в этой общине, сообщила председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.
По ее словам, ТИК, а не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.
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— Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные, — написала она в соцсети.
Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в…
Опубликовано Aivazovska Olga Пятница, 30 октября 2020 г.
Выборы во Львовской области
Во Львовской области из-за грубых ошибок на 10 участках пересчитывают голоса.
Нарушения зафиксировали в Бибрском горизбиркоме и Славском поселковом избиркоме.
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