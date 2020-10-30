В Одесской области будут повторные выборы сельского головы в Каролино-Бугазской общине.

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов в этой общине, сообщила председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

По ее словам, ТИК, а не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.

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— Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные, — написала она в соцсети.