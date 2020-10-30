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Факты / Украина / Политика

Суд в Одессе отменил решение ТИК о результатах выборов в одной из общин

В Одесской области будут повторные выборы сельского головы в Каролино-Бугазской общине.

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов в этой общине, сообщила председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

По ее словам, ТИК, а не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.

Читайте: Местные выборы 2020 — новости

— Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные, — написала она в соцсети.

 

Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в…

Опубликовано Aivazovska Olga Пятница, 30 октября 2020 г.

Выборы во Львовской области

Во Львовской области из-за грубых ошибок на 10 участках пересчитывают голоса.

Нарушения зафиксировали в Бибрском горизбиркоме и Славском поселковом избиркоме.

Другие новости о результатах местных выборов 2020 читайте на Фактах ICTV.

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