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Факты / Украина / Политика

Судья КСУ Слиденко уходит в отставку

Один из судей Конституционного суда Украины Игорь Слиденко уходит в отставку. Причиной такого решения стало давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

— В Офисе президента мне сказали, что я веду себя неправильно и из-за этого у меня будут неприятности.

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