Команда Слуги народа в Киевском городском совете будет продуктивно работать на благо жителей столицы и сфокусируется на контроле деятельности местной власти.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Киевской городской организации политсилы нардеп Николай Тищенко.

По его словам, фракция Слуги народа в парламенте, и партия президента в целом будут помогать киевской власти, если она будет работать на благо киевлян.

— Партия Слуга народа и фракция в Верховной Раде готовы сотрудничать с местными властями в Киеве, если она будет работать в интересах киевлян, — подчеркнул Тищенко.

По словам нардепа, команда Слуги народа представит своих специалистов для работы в руководящих органах Киевского городского совета.

— Мы собрали поручения избирателей и уже готовим первые проекты решений для нового Киевсовета. Киевляне с первого дня должны почувствовать, что мы выполняем все наши предвыборные обещания, и этот месседж я адресую нашей команде, — подытожил Тищенко.

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Слуга народа лидирует на выборах в областные и районные советы

Партия Слуга народа по итогам местных выборов получает больше всего мест в областных и районных советах. Параллельный подсчет голосов показал еще и победу представителя Слуги народа на выборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область).