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Факты / Украина / Общество

В Черновицкой области школы переходят на дистанционное обучение

В школах Черновицкой области со 2 ноября обучения продолжиться дистанционно. Соответствующее решение приняли из-за отнесения региона в красную зону карантина.

Об этом сообщила заместитель директора департамента Черновицкой облгосадминистрации Надежда Периус.

Если мы говорим о красной карантинной зоне — это будет исключительно дистанционная форма обучения. Если мы говорим об оранжевой карантинной зоне, то у нас есть выбор — это может быть смешанная форма обучения или очная, — сказала она.

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Периус добавила, что в оранжевой зоне на дистанционную форму обучения перейдут те заведения, где обнаружен коронавирус среди учеников или учителей.

Готовность Украины к дистанционному обучению

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, Украина на сегодня относительно готова к дистанционной формы образования.

Он обратил внимание на то, что сейчас все образовательные учреждения пытаются приспособиться к условиям пандемии.

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