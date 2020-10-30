Украина должна ввести такой же карантин против распространения коронавируса, как и в начале мая этого года. Так считает руководитель центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.

На онлайн-брифинге он заявил, что нужно сдерживать пандемию и сделать все, чтобы система здравоохранения выдержала наплыв больных.

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Ковтонюк утверждает, власть должна ужесточить карантинные меры. Также он отметил увеличение загруженности больниц. Сейчас каждое четвертое медучреждение переполнено больными коронавирусом.

— На прошлой неделе было 85 медучреждений, на этой неделе — 117. Зона критической нагрузки означает, что в любой момент эта больница просто перестанет принимать новых пациентов, — сказал руководитель.

Руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко добавил, что к концу года KSE прогнозирует увеличение смертности от Covid-19 до 20 тыс. человек. Пиковую нагрузку они ожидают в ноябре.

Киев остается в оранжевой: в Украине обновили зоны карантина

В Украине обновили зоны карантина. Зонирование будет действовать со 2 ноября в течение 14 дней. Киев остался в оранжевой зоне.

В красную зону вошли ряд городов: Сумы, Ивано-Франковск, Житомир, Полтава, Черновцы.

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