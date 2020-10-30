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Факты / Украина

Укрзализныця снижает тарифы на билеты 1-го класса поездов Интерсити+

Укрзализныця снижает тарифы на билеты 1-го класса поездов Интерсити+ еще на 15%. Новая цена начинает действовать с ноября.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он напомнил, что еще в августе компания начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити+, снизив стоимость билетов 1-го класса поездов Интерсити+ для тех, кто заранее планирует поездки.

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Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, стоимость меньше до 40%, и на 10%, если покупаете билет за 24-15 суток.

Изменение цен на билеты

Глава филиала Укрзализныци Пассажирская компания Александр Перцовский заверил, что Укрзализныця не будет менять цены на билеты до апреля 2021 года.

В ближайшее время Укрзализныця введет новый механизм покупки проездных документов. Чем раньше пассажиры будут бронировать билет, тем дешевле он будет стоить.

Фото: Dreamstime

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