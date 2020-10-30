Укрзализныця снижает тарифы на билеты 1-го класса поездов Интерсити+ еще на 15%. Новая цена начинает действовать с ноября.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он напомнил, что еще в августе компания начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити+, снизив стоимость билетов 1-го класса поездов Интерсити+ для тех, кто заранее планирует поездки.

Читайте: Укрзализныця может ограничить продажу билетов до 50%

Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, стоимость меньше до 40%, и на 10%, если покупаете билет за 24-15 суток.

Изменение цен на билеты

Глава филиала Укрзализныци Пассажирская компания Александр Перцовский заверил, что Укрзализныця не будет менять цены на билеты до апреля 2021 года.

В ближайшее время Укрзализныця введет новый механизм покупки проездных документов. Чем раньше пассажиры будут бронировать билет, тем дешевле он будет стоить.