С начала карантина в Киеве аренда жилья выросла до 26%

В Киеве выросли цены на долгосрочную аренду жилья. Сейчас однокомнатная квартира в столице сдается по цене двухкомнатной или трехкомнатной во Львове или Одессе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость. С начала адаптивного карантина в Украине стоимость квартир в Киеве выросла до 26%. Вместе с тем увеличилось и количество предложений.

Самыми дорогими районами для аренды оказались Печерский, Голосеевский и Шевченковский.

Стоимость однокомнатных апартаментов — от 7 до 17 тыс. грн. Двухкомнатных — 8-28,1 тыс. грн, а роскошь в три комнаты обойдется от 10 до 49,4 тыс. грн.

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В Одессе подобная ситуация. Цены не снизились, а наоборот — в некоторых районах выросли на 10-17%. Квартиры с одной комнатой стоят 7-8,5 тыс. грн, с двумя — от 6 до 10,5 тыс. грн. Три комнаты — от 8,6 до 16,4 тыс. грн.

Только во Львове ситуация изменилась к лучшему. За последние три месяца владельцы квартир снизили цены на 4-7%. В то же время за однокомнатные апартаменты просят 6-7,5 тыс. грн, двухкомнатные 7-9 тыс. грн, а трехкомнатные — 9-12 тыс. грн.

В конце сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об жилье для детей-сирот. Согласно нему, дети, лишенные родительской опеки, смогут получить собственное жилье без очереди.

Для этого они должны достичь возраста 23 года.