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Кандидат на должность городского головы Никополя от Слуги Народа Руслан Олейник выходит во второй тур выборов. В первом его поддержали 18,47% избирателей.

Кандидат от партии Слуга Народу на должность мэра Ужгорода Виктор Щадей проходит во второй тур с 19,1% голосов.