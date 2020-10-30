Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
В Ивано-Франковской городской территориальной избирательной комиссии уже обработали около 70 протоколов из 125. Некоторые отправили на уточнение. Голоса из двух участков пересчитают.
В Херсонской области на некоторых участках пересчитывают голоса из-за жалоб кандидатов и несоответствующее требованиям законодательства оформление протоколов.
В протоколах, которые предоставила ТИК, есть исправления, а некоторые указанные числа невозможно различить.
Кандидат на должность городского головы Никополя от Слуги Народа Руслан Олейник выходит во второй тур выборов. В первом его поддержали 18,47% избирателей.
Кандидат от партии Слуга Народу на должность мэра Ужгорода Виктор Щадей проходит во второй тур с 19,1% голосов.
Больше всего голосов — 30,1% — на выборах в Харьковский облсовет набирает Блок Кернеса — Успешный Харьков.
Дальше ее идут Оппозиционная платформа — За жизнь — 24,1%, Блок Светличной Вместе! — 16,5%, Слуга народа — 15,0% .
Киевская территориальная избирательная комиссия в ночь на 29 октября начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах.
— Сегодня в 02.00 мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск, — сообщила председатель комиссии Валентина Королькова.
По ее словам, Киевская городская территориальная избирательная комиссия работает в режиме непрерывного заседания и сегодня продолжит принимать протоколы.
В Николаеве представители 16 участков пересчитывают голоса.
Причиной возвращения отчетной документации стало то, что ее неправильно упаковали, отчитываются наблюдатели.
Поэтому местная территориальная избирательная комиссия приняла решение о необходимости возврата документации и повторного пересчета голосов.
В Закарпатской области Ужгородская, Мукачевская и Хустская городские территориальные избирательные комиссии пересчитывают голоса на участках.
В частности, Мукачевская городскаяТИК пересчитывает голоса на 11 участках, Хустская — на девяти, Ужгородская на — двух.
Партия Голос требует признать результаты выборов в Василькове недействительными. Они недовольны большим количеством подозрений в фальсификации подсчета голосов.
По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается.
По состоянию на 28 октября более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.
В Кропивницком повторно будут подсчитывать голоса на двух участках. Об этом сообщают наблюдатели Опоры. Члены городской территориальной избирательной комиссии планируют провести подсчет 28 и 29 октября.