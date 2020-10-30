Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 30 октября 2020

По состоянию на утро 30 октября в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 312 больных.

Всего полностью побороть болезнь удалось 155 026 пациентам, за сутки — 3 394 людям.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 041 больной, за сутки их количество увеличилось еще на 173 человека.

Несмотря на это Киев не будет переводить все школы на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

— Переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача — сделать все для безопасности учебного процесса, — отметил Кличко.

Всего на обучение после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 436 классов в 133 школах столицы из-за заболевания педагогов и учеников.

Лидеры стран Евросоюза провели экстренную видеоконференцию по пандемии коронавируса, во время которой решили создать единую стратегию по тестированию, отслеживанию контактов и вакцинации.

Причиной такого решения стало то, что в странах ЕС системы тестирования и отслеживания перемещений граждан до сих пор не согласованы между собой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что комиссия уже выделила €220 млн на программу по безопасной транспортировке пациентов с Covid-19 между больницами стран ЕС, однако все еще необходимо наладить канал обмена информацией.

Карантин в Европе

Из-за стремительного распространения коронавируса, европейские страны в течение октября начали усиливать противоэпидемические меры.

Ограничение ввели в Испании, Италии, Германии, Франции, Болгарии, Словакии, Чехии, Польши, Швейцарии.