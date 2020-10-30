Применение РРО — мировая цивилизованная практика — эксперт

Политический консультант Юлия Пилецкая, комментируя законодательные инициативы по сужению применения кассовых аппаратов, заявила, что применение РРО является мировой цивилизованной практикой. Об этом она написала в своем блоге в одном из информационных изданий.

По словам Пилецкой, несколько народных депутатов предлагают возобновить практику, когда части ФЛП разрешено не пользоваться кассовыми аппаратами и не выдавать фискальные чеки покупателям большинства товаров, в том числе и лекарственных средств. Среди последних таких законопроектов — №3853-1 и №3853-2.

Экспертка отметила, что эти два документа могут снова в истории независимой Украины создать прецедент, когда большая часть рынка спрячется в тень.

Она объясняет, что парламентарии предлагают также внести изменения в закон 129-ІХ и исключить из него все положения по фискализации определенных рисковых групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Резюмировала свои слова тем, что по официальной информации ДНС — и сами украинские ФЛПы не имеют ничего против прозрачности в своей работе. Так, по состоянию на 1 октября этого года, согласно базам данных, в Украине зарегистрировано 312,5 тыс. РРО.

И это на 17 тыс., или на 5% больше, чем на 1 октября прошлого года. Поэтому, если встали на правильный путь, стоит идти по нему и в дальнейшем.

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Вместе с этим, 29 октября состоялся брифинг ГС Аптечная профессиональная ассоциация Украины, где директор ассоциации Владимир Руденко заявил, что неизвестно к каким последствиям приведет нивелирование законопроектов №128-IX и №129-IX.

— Даже частичная отмена фискализации для аптечной отрасли приведет к тому, что людям под двери курьеры массово будут привозить лекарства сомнительного качества. А это — прямая угроза человеческой жизни. И найти виновного без наличия чека, в случае какой-то беды, будет практически невозможно, — добавил Руденко.

Константин Холявчук добавил, что в случае принятия законопроектов увеличивается риск, что пациенты будут получать товар худшего качества и не смогут потом доказать свою правоту, поскольку не получат фискального чека. По его словам, больше всего в этой ситуации стоит заниматься правами потребителей.

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